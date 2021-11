Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Handtasche gestohlen

Nach einem Gerangel gelang dem unbekannten Täter am Donnerstag in Giengen die Flucht.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr lief eine 75-Jährige in der Robert-Bosch-Straße. Sie hatte eine Handtasche über der Schulter hängen. Von hinten näherte sich ein Unbekannter und schnappte sich die Handtasche. Damit rannte er über die Sundgaustraße in Richtung Bahnhof weg. Ein 30-jähriger Zeuge hörte die Hilferufe der Frau und verfolgte den Täter. Während der Flucht nahm der Unbekannte die Geldbörse aus der Handtasche. Dem Zeugen gelang es zwischenzeitlich zu dem Täter aufzuschließen und ihn festzuhalten. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich ein Gerangel. Letztendlich schlug der Unbekannte dem Zeugen ins Gesicht und konnte über einen Fußweg in Richtung Bahnhof flüchten. Die Polizei flüchtete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter. Der soll etwa 20 Jahre alt und zwischen 170 bis 180cm groß gewesen sein. Augenscheinlich hatte er ein nordafrikanisches/arabisches Aussehen. Er war von kräftiger Statur, hatte kurzes schwarzes Haar und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Giengen unter der Telefonnummer 07322/96530 zu melden.

+++++++ 2214644

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell