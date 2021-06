Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Waschmaschine in Brand geraten

Thuine (ots)

Am Dienstag gegen 17.45 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Waschmaschine im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Zur Langenhorst in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

