Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kreis Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Ulm (ots)

/ Ein 31-Jähriger aus dem Raum Göppingen steht im Verdacht mit Rauschgift gehandelt zu haben.

Vergangenen Freitag (12.11.21) nahm die Polizei in Göppingen einen 31-Jährigen fest. Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei hatte ergeben, dass der Mann mit Rauschgift gehandelt haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler größere Mengen an Rauschgift, darunter etwa 1.200 Gramm Cannabis Produkte, etwa 1.650 Gramm Amphetamin, etwa 85 Gramm Kokain, über 250 Ecstasy Tabletten sowie knapp 400 Euro vermeintliches Dealergeld. Weiterhin befanden sich in der Wohnung mehrere Waffen wie zwei Macheten, ein Schlagstock sowie verschiedene Softairwaffen. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Der wurde am vergangenen Samstag der Haftrichterin am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die erließ den Haftbefehl. Der 31-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

