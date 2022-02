Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Verkehrsunfall

Zell am Harmersbach (ots)

Ein Zusammenprall zwischen einer 19-jährige Hyundai-Lenkerin und einer 61-jährigen VW-Fahrerin hat am Donnerstag in der Unterentersbacher Straße zu einer Leichtverletzten geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die junge Autofahrerin gegen 19:50 Uhr, vom Steinfeld kommend, auf die Unterentersbacher Straße auffahren wollen. Dabei übersah sie vermutlich den aus Richtung Zell Stadtmitte kommenden VW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 61-Jährige prallte dann mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne, während der Hyndai in einer Grünfläche zum Stehen kam. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro an beiden Autos.

