Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Radfahrerin stürzt

Schwere Verletzungen

Ahaus (ots)

Mutmaßlich eine kurze Unaufmerksamkeit führte am Mittwochmittag zu einem Sturz einer Radfahrerin in Ahaus-Ottenstein. Die Ahauserin fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Brookstegge in Richtung Ketteler Straße, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Sie hatte ein Verkehrszeichen berührt und das Gleichgewicht verloren. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in das St. Marien Krankenhaus nach Ahaus. Von dort wurde sie in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede verlegt.

