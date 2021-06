Polizei Dortmund

POL-DO: Falscher Polizeibeamter bestiehlt Seniorin in ihrem eigenen Haus - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0641

Eine 73-jährige Dortmunderin ist am Freitagmittag (18. Juni) in ihrem Haus bestohlen worden. Das perfide: Der Täter gab sich dabei als Polizeibeamter aus.

Gegen 11.15 Uhr hatte es an der Haustür der Frau in der Mansfeldstraße (nahe der Kreuzung mit der Ölsnitzstraße) geklingelt. Vor der Tür stand ein Mann, der sich mit einem Ausweis als Polizeibeamter ausgab und so das Vertrauen der Bewohnerin gewann. Unter dem Vorwand, Ermittlungen durchführen zu müssen, brachte er sie dazu, ihn in ihr Haus zu lassen und ihm ihre Wertgegenstände zu zeigen. In der Folge überrumpelte der Unbekannte die Frau und flüchtete trotz Gegenwehr mit diesen (u.a. Bargeld und Schmuck) aus dem Haus. Die Dortmunderin rief sofort um Hilfe. Zeugen versuchten noch, den Mann zu verfolgen, verloren ihn jedoch aus den Augen.

Er flüchtete zu Fuß in Richtung Osten auf die Gleiwitzstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 45 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare, bekleidet mit dunkler Hose, kariertem, überwiegend blauem Hemd, dunkelblauer Kappe und schwarzer Sonnenbrille. Er führte eine Tasche mit sich.

Können Sie weitere Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden, die Sie nicht eingeladen haben oder die Ihnen nicht angekündigt wurden, in Ihre Wohnung!

Rufen Sie im Zweifel bei der Polizei an, um zu erfahren, ob es an Ihrer Adresse wirklich Ermittlungen oder einen Einsatz gibt, die die Anwesenheit eines Beamten erklären würden. Wählen Sie dazu einfach die 110.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen!

Wenn Sie in der Nachbarschaft oder an Ihrer eigenen Haustür verdächtige Personen feststellen, benachrichtigen Sie die Polizei über die 110 - auch wenn Sie

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell