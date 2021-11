Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.11.2021), gegen 17:40 Uhr, löste die Alarmanlage des Wertstoffhofes in der Wollstraße einen Alarm aus. Unbekannte brachen in den Bürocontainer ein und stahlen dort eine Geldkassette. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2200,- Euro geschätzt. Trotz sofortiger Anfahrt mit starken Polizeikräften und intensiver Absuche konnten der/die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Wer hat zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge in der Wollstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

