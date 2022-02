Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen

Spelle

Kreis Steinfurt - Nachtrag zu: Transporter erbeutet

Ahaus (ots)

Am Mittwoch kam es am späten Mittag in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger hatte in der Nacht zuvor einen Renault Kastenwagen von einer Firma in Ahaus-Wüllen entwendet. Den Fahrzeugschlüssel erbeutete der zunächst unbekannte Täter, indem er vorher in den holzverarbeitenden Betrieb eingebrochen war. Als die Polizeikräfte aus dem Kreis Steinfurt auf den Wagen aufmerksam wurden, verfolgten sie das Fahrzeug bis nach Spelle. In Höhe des Kreisverkehres an der Dreierwalder Straße verlor der 19-Jährige die Kontrolle über das Auto und touchierte zwei Fahrzeuge während der Fahrt im Kreisverkehr. Anschließend kam der Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 19-Jährige verfügte ersten Erkenntnissen zufolge nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Beide Beteiligten wurden vorläufig festgenommen. Der Rettungsdienst brachte die aus Ahaus stammenden Personen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Link zur Urspungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5136905

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell