POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, B 317 Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - Kollision im Gegenverkehr

Am 27.11.2021, gegen 11.55 h, befuhr eine 62-jähriger Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die B 317 von Bärental in Richtung Titisee. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor die Fahrerin kurz vor der Abzweigung nach Lenzkirch, in einer Rechtskurve, die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte frontal mit einem Pkw der ordnungsgemäß auf der Gegenfahrbahn fuhr.

Durch den Unfall wurden drei Mitfahrer in ihrem Pkw leicht verletzt, ebenfalls leicht verletzt wurde die 27-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Pkw. Alle vier verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

