Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Stegen Wohnungsbrand in Stegen-Wittental, Zweitmeldung

Freiburg (ots)

Nicht geklärt ist bislang die Ursache für den Brand in Stegen-Wittental in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Durch den Brand wurde die betroffene Wohnung so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Die Bewohner blieben unverletzt und kommen zunächst bei Bekannten unter.

Nach ersten, vorsichtigen, Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro belaufen.

Neben der Feuerwehr Stegen war auch vorsorglich der Rettungsdienst eingesetzt.

Der Polizeiposten Kirchzarten hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

sk

---------------------------

Ursprungsmeldung:

LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Stegen Wohnungsbrand in Stegen-Wittental, Erstmeldung

Derzeit bekämpft die Feuerwehr einen Brand in einem Wohnhaus in Stegen-Wittental. Am Freitag, dem 26.11.2021, gg. 14.20 Uhr, brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache aus.

Nach jetzigem Stand sind keine Personen verletzt worden.

Es wird nachberichtet.

sk

