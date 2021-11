Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr

Maulburg: Zwei Jugendliche von Mann belästigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In Wehr und Maulburg sind zwei Jugendliche von einem Mann belästigt worden. Die beiden jungen Frauen zeigten die Vorfälle nachträglich an, nachdem sie erkannten, dass es sich möglicherweise um denselben Tatverdächtigen handeln könnte. Am Freitag, 15.10.2021, zwischen 20:00 - 21:00 Uhr, soll in der Industriestraße in Wehr (Landkreis Waldshut) ein junger Mann ein 16-jähriges Mädchen angesprochen, festgehalten und unsittlich berührt haben. Die Jugendliche war mit ihrem Hund Gassi. Als das Mädchen geschrien und versucht habe, sich zu befreien, sei ihr eine bislang unbekannte Frau zur Hilfe gekommen. Der Tatverdächtige entfernte sich als Beifahrer in einem silbernen Kleinwagen. Am Montag, 15.11.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde eine zweite Jugendlichen am Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofes in Maulburg (Landkreis Lörrach) von einem jungen Mann in sexueller Absicht angesprochen, belästigt und schließlich beleidigt. Der Fahrer eines grauen Kleinwagens soll die 16-jährige zunächst aus dem Auto heraus angesprochen haben und sei dann ausgestiegen. Bevor sich der Tatverdächtige ihr nähern konnte, rannte sie davon.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird als junger Mann zwischen 18 - 25 Jahren beschrieben. Er ist etwa 1,80 m groß, kräftig bzw. sportlich gebaut, hat braune Hautfarbe, dunkle Haare und einen Vollbart. Unterwegs war er mit einem silbernen / grauen Kleinwagen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und sucht nach Zeugen. Insbesondere die bislang unbekannte Frau, die dem Mädchen in Wehr zur Hilfe kam, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (Kontakt 07761 934-500).

