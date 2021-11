Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Stegen Wohnungsbrand in Stegen-Wittental, Erstmeldung

Freiburg (ots)

Derzeit bekämpft die Feuerwehr einen Brand in einem Wohnhaus in Stegen-Wittental. Am Freitag, dem 26.11.2021, gg. 14.20 Uhr, brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache aus.

Nach jetzigem Stand sind keine Personen verletzt worden.

Es wird nachberichtet.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell