Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pflegerin der Schwarzarbeit überführt

Uhyst (BAB 4) (ots)

Die Bundespolizei nahm am 14. April 2021 an der Autobahn 4 bei Uhyst eine Frau aus der Ukraine in Gewahrsam. Die 46-Jährige war um 16:30 Uhr unterwegs in Richtung polnische Grenze und wollte nach Hause fahren. Den Ermittlungen zufolge hatte die Frau einige Monate in Bayern als Pflegekraft gearbeitet, ohne über ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis zu verfügen.

Sie muss sich nun wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und der unerlaubten Aufnahme einer Beschäftigung verantworten. Die Ausländerbehörde ordnete die Ausweisung und eine zweijährige Einreisesperre an.

