Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210125.1 Burg/Dithm: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Burg/Dithm. (ots)

Am Sonntagnachmittag, 24.01.2021, um 16.00 Uhr, kam es auf der Buchholzer Straße in Burg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Buchholzer Straße in Richtung Ortsausgang und setzte zum Umfahren eines am Straßenrand geparkten PKW in Höhe der Haunummer 9 an. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer erhöhte vermutlich unterdessen seine Geschwindigkeit und fuhr dem 36-Jährigen in der Mitte der Fahrbahn entgegen, so dass dieser nach rechts auswich und mit dem geparkten PKW kollidierte.

Bei dem entgegengekommenen Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen silber-grauen Opel gehandelt haben. Die Ermittler suchen nun nach dem Autofahrer des silber-grauen Opels und nach Zeugen. - Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825/ 77 99 88 0 in Verbindung zu setzen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell