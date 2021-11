Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrügerischer Anruf - älterer Mann um Gold gebracht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.11.2021, wurde ein Senior in Bad Säckingen durch "falsche Polizeibeamte" um sein Vermögen gebracht.

Unter der gängigen Betrugsmasche und dem Vorspielen falscher Tatsachen gelang es einem angeblichen Polizisten am Telefon, das Vertrauen des Geschädigten zu gewinnen. Der Geschädigte wurde sogar angewiesen, bei der Polizeinotrufnummer "110" zurückrufen, um sich den vorherigen Anruf von der Polizei bestätigen zu lassen. Jedoch dürfte das erste Gespräch noch nicht getrennt gewesen sein, sodass der Senior noch immer in der Leitung der falschen Polizisten war. Nachdem der Senior Auskunft über seine Wertgegenstände erteilt hatte, gab der falsche Polizeibeamte am Telefon vor, dass man das Gold des Mannes als Beweise für eine Gerichtsverhandlung benötigen würde. Am Montagnachmittag übergab der Senior in der Folge Goldbestände im fünfstelligen Wert an einen männlichen Abholer an seiner Haustüre. Dieser war ca. 50 Jahre alt, 1,70 m groß, schlank, mitteleuropäischer Typ mit heller Hautfarbe. Er trug dunkle Winterbekleidung und eine schwarze Pudelmütze mit möglicherweise gelben Streifen. Der Vorfall trug sich im Wohngebiet zwischen dem Waldfriedhof und dem Badmattenpark in Bad Säckingen zu. Möglicherweise ist der beschriebene Geldabholer oder ein verdächtiges Fahrzeug in dem Wohngebiet aufgefallen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell