Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Gullydeckel in Fensterscheibe geworfen - Täter flüchtig

Werl (ots)

In der Nacht zu Freitag (7. Januar 2022) hörte ein Zeuge gegen 03.40 Uhr ein klirrendes Geräusch. Vor einem Geschäft an der Engelhardstraße/Steinergraben befand sich vor dem Schaufenster des Geschäftes eine dunkel gekleidete Person, die nach Ansprache durch den Zeguen die Flucht in Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße antrat. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung fand vor der zersplitterten Fensterscheibe des Ladens einen zuvor ausgehobenen Gullydeckel, mit dem der Tatverdächtige die Scheibe augenscheinlich zuvor eingeschlagen hatte. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

