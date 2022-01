Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Schwer verletzter Radfahrer auf dem Büdericher Salzweg

Werl (ots)

Die Polizei wurde am Mittwoch (5. Januar 2022) zu einem Einsatz am Büdericher Salzweg gerufen. Dort wurde, um kurz vor 10.30 Uhr, ein bewusstloser, 77-jähriger Werler mit seinem Fahrrad auf dem Boden liegend aufgefunden. In dessen Nähe befand sich noch sein frei laufender Hund. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Hinweise auf einen Verkehrsunfall unter Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer haben sich bislang nicht ergeben. Ob ein internistischer Notfall für den Sturz zugrunde lag, kann nicht ausgeschlossen werden. (reh)

