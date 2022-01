Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streifenwagen musste überholen

Soest (ots)

Normalerweise halten Verkehrsteilnehmer an, wenn sie hinter sich einen Streifenwagen bemerkten und die Leuchtschrift "Stopp Polizei" lesen. Eine 47-jährige Autofahrerin vom Möhnesee brauchte hierfür in der Nacht auf Donnerstag (6. Januar) in Deiringsen ein paar Aufforderungen mehr. Ein Zeuge meldete den Wagen der Frau mit deutlicher Schlangenlinienfahrt der Leitstelle der Polizei. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die Autofahrerin mit ihrem Streifenwagen aufnehmen und machte die gleichen Feststellungen wie der Zeuge. Um die 47-Jährige zum Anhalten zu bewegen, reichte die Leuchtschrift "Stopp Polizei" genauso wenig wie die Lichthupe, das eingeschaltete Blaulicht oder auch die Hupe des Streifenwagens. Erst als die Beamten die Autofahrerin überholt hatten, konnte sie zum Anhalten bewegt werden. Der Grund war schnell gefunden. Ein deutlicher Alkoholgeruch bestätigte die Vermutungen der Polizisten. Da die Frau es nicht mehr schaffte einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde sie gleich zur Entnahme einer Blutprobe mit ins Krankenhaus genommen und der Führerschein sichergestellt. Immer wieder passieren Verkehrsunfälle unter Einfluss von Alkohol. Gefährden Sie andere und sich selber nicht, indem Sie unter Alkohol oder Drogen noch mit ihrem Auto fahren. Öffentliche Verkehrsmittel, ein Taxi oder auch ein Anruf bei hilfsbereiten Freunden ist am Ende der günstigere Weg. (reh)

