Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ratzeburg (ots)

22. September 2021 | Kreis Stormarn - 21.09.2021 - Bad Oldesloe

Am 21. September 2021 kam es gegen 14:20 Uhr in der Lorentzenstraße in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr der 52-jähriger Fahrer eines Opel Zafira die Lorentzenstraße in Richtung Hamburger Straße. In einer leichten Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Die 65-jährige Fahrerin des Opel Corsa wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell