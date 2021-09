Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bilanz zweier Kontrolltage auf der BAB 24

Ratzeburg (ots)

21. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19./20.09.2021 - BAB 24 /PP Gudow

Am 19. und 20.09.2021, jeweils in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr, führten Beamte des Polizei-Autobahnrevieres Bad Oldesloe eine Standkontrolle auf dem Rastplatz Gudow der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg durch.

Der Schwerpunkt der durchgeführten Kontrollen lag bei der Überwachung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr. Es wurden insgesamt ca. 200 Fahrzeugführer überprüft.

Die Bilanz:

24 gefährliche Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten haben die Kontrollkräfte direkt unterbunden. "Spitzenreiter" war hier ein junger Mercedes-Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,17 Promille. Er musste sich wie die anderen Fahrzeugführer einer Blutprobenentnahme stellen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Acht Fahrzeugführer waren zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, auch für sie endete die Weiterfahrt hier. Ein Fahrer eines Kleinlastwagens versuchte zwar durch die Angabe falscher Personalien zu verschleiern, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, allerdings erfolglos. Zudem führte er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC.

Bei den Kontrollen wurden auch geringe Mengen von Marihuana und Ecstasy aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten stellten insgesamt fünf Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell