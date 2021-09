Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl aus und an zwei Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen.

Ratzeburg (ots)

21. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19./20.09.2021 - Geesthacht

In der Nacht von Sonntag (19.09.2021) auf Montag (20.09.2021) ist es in der Straße Am Runden Berge in Geesthacht zu einem Diebstahl aus und zu einem Diebstahl an einem Fahrzeug gekommen.

Unbekannte Täter schlugen auf dem Parkplatzgelände des Krankenhauses eine Scheibe eines Peugeot ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Die Tatzeit dürfte zwischen 19.00 Uhr und 07.45 Uhr liegen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, Wertgegenstände in keinem Fall, auch nicht versteckt, im Auto zurückzulassen.

In unmittelbarer Tatortnähe, auf dem Parkplatz der Rettungswache, wurde im gleichen Zeitraum an einem Opel Astra der Katalysator abgetrennt und entwendet.

Hinweise auf die unbekannten Täter gibt es bisher keine.

Die Kriminalpolizei Geesthacht sucht nach Zeugen die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 bei den Beamten zu melden.

