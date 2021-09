Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in KiTa - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

21. September 2021 | Kreis Stormarn - 17.-20.09.2021 - Bargteheide

In einem KiTa-Gebäude im Eichenweg in Bargteheide ist es im Zeitraum vom 17.09.2021, 15.00 Uhr bis zum 20.09.2021, 09.00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte haben versucht, sich gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Nachdem dieses misslang, brachen die Täter den Versuch ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei fragt nun, wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell