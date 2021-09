Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüche in Einfamilienhäuser

Ratzeburg (ots)

20. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.-18.09.2021 - Schwarzenbek / Havekost / Börnsen

Am vergangenen Freitag (17.09.2021) ist es im Mühlenweg in Schwarzenbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 13.30 Uhr und 21.00 Uhr haben Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können hier noch nicht gemacht werden.

Auch in Havekost, in der Lindenstraße wurde im Zeitraum vom 16.09.2021 bis 18.09.2021 in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte gelangten durch das gewaltsame Öffnen der Balkontür ins Hausinnere.

Angaben zur genauen Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Im Fleederkampredder in Börnsen wurde zwischen dem 15.09.2021 und dem 19.09.2021 in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hier gelangten die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt. Entwendet wurde hier Schmuck, in noch unbekannter Höhe.

Hinweisgeber, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell