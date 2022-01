Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bargeld aus Wagen entwendet

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (5. Januar 2022) entwendete ein Autoaufbrecher zwischen 18 Uhr und 22 Uhr aus einem am "Ostenfeldmark" geparkten Wagen Bargeld. Der Täter manipulierte im Bereich der Autotür, sodass er in das Auto gelangen konnte. Anschließend versuchte er das Navigationssystem auszubauen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

