Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211007-2: Unbekannte raubten Bargeld aus Supermarktkasse und flüchteten - Zeugensuche

Brühl (ots)

Die Männer trugen zum Tatzeitpunkt auffällige Jacken.

Am Mittwochnachmittag (6. Oktober) haben zwei circa 17 bis 23-jährige Männer gegen 15 Uhr Bargeld aus der Kasse eines Geschäfts an der Berzdorfer Straße in Brühl geraubt und sind damit geflüchtet. Beide Räuber trugen während der Tat einen Mund-Nasenschutz. Zeugen beschrieben einen der Täter als ungefähr 165 bis 180 Zentimeter groß. Er sei von kräftiger Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine Kapuzenjacke mit einem Karomuster bestehend aus einem dunklen und einem weißen Stoff. Außerdem war er mit einer blauen Jeans und weißen Sneakers bekleidet. Der zweite Täter war zwischen circa 170 und 190 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer roten Kapuzentrainingsjacke und einer schwarzen Trainingshose mit weißen Streifen bekleidet. Außerdem trug er weiße Sneakers.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zur Tat oder den Räubern unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand legten die beiden Männer Waren auf das Kassenband und gaben vor diese bezahlen zu wollen. Als die Mitarbeiterin des Supermarkts die Kasse für den Bezahlvorgang öffnete, zog sie der Täter mit der karierten Jacke samt Stuhl von der Kasse weg. Währenddessen griff der andere Räuber in das Kassenfach und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Beide Täter liefen anschließend aus dem Geschäft. Die nach dem Notruf eintreffenden Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (sc)

