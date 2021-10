Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211007-1: Nach Schulwegunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Wesseling (ots)

Der oder die Fahrerin eines grauen Autos missachtete den Vorrang einer Fahrradfahrerin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 12-jährige Schülerin war am Dienstagmorgen (5. Oktober) um 7.50 Uhr mit ihrem Rad auf dem Weg zur Wilhelm-Busch-Hauptschule in Wesseling. Sie fuhr auf der Jahnstraße in Richtung Flach-Fengler-Straße. Als sie in Höhe des Schwimmbads an der Saarlandstraße vorbeifahren wollte, näherte sich von hinten ein Auto. Der oder die Fahrerin wollte nach rechts in die Saarlandstraße abbiegen. Dabei stieß das Auto gegen das Kind, welches noch vom Rad abspringen konnte. Das Rad fiel auf das Kind, wodurch es leichte Verletzungen davontrug. Der oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die 12-Jährige ging weiter zur Schule und informierte eine Lehrkraft. Mutter und Tochter suchten später ein Krankenhaus auf.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Verkehrsunfall gesehen und kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise hierzu nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

