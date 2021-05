Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Kornwestheim sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte machte sich anschließend kurzerhand davon.

