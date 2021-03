Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pasewalk (ots)

Am Samstagabend wurde auf der B 104 in Linken ein polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Er war mit einem VW Passat auf dem Weg nach Dortmund um dort zu arbeiten. Bei der Kontrolle konnte er keinen Führerschein und keine Zulassungsbescheinigung für das Fahrzeug vorweisen. Die weiterführenden Überprüfungen bei den polnischen Behörden ergaben, dass dem Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis vom 08.09.2020 bis zum 08.09.2023 entzogen worden ist. Die am VW Passat angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem in Polen zugelassenen Audi. Der VW Passat ist aktuell nicht zugelassen und es besteht auch keine Haftpflichtversicherung. Als die Beamten dem Fahrzeugführer das Überprüfungsergebnis mitteilten, gab er zu, die Kennzeichen des Audi an seinem Fahrzeug angebracht zu haben. Er muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

