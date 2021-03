Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei zieht Fahrzeug ohne Zulassung aus dem Verkehr

Pasewalk (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk einen 32-jährigen Polen an der Autobahnabfahrt Schmölln. Er war mit einem BMW mit deutschen Kennzeichen Richtung Berlin unterwegs. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug bereits am 21.01.2021 außer Betrieb gesetzt worden ist. Die an den Kennzeichentafeln aufgebrachten Zulassungsplaketten sowie die TÜV-Plakette stellten sich als Totalfälschungen heraus. Auch eine Haftpflichtversicherung bestand nicht. Der Pole wurde wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Das Fahrzeug wurde stillgelegt.

