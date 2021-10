Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

In der Zeit vom 05.10.2021, 23:30 Uhr bis zum 06.10.2021, 02:30 Uhr stiegen unbekannte Täter in das Dienstzimmer des Seniorenheims in der Lützendorfer Straße ein. Hierzu griffen sie durch ein angekipptes Fenster und öffneten so den zweiten Fensterflügel. Aus dem Zimmer wurden eine Handtasche sowie ein Rucksack entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter das Gebäude so, wie sie es betreten hatten. Die Tasche und der Rucksack wurden in unmittelbarer Nähe aufgefunden, allerdings wurde das das darin befindliche Bargeld sowie die Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel entwendet. Am Tatort wurde ein Handschuh sichergestellt, welcher vermutlich vom Täter stammt.

