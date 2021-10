Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlichtweg übersehen

Apolda (ots)

In der Bahnhofstraße in Apolda ereignete sich am 05.10.2021, gegen 15:45 Uhr ein Unfall als ein 32jähriger Fahrzeugführer im Pkw Opel aus einer Ausfahrt rückwärts heraus fuhr und einen in diesem Moment auf der Straße vorüberfahrenden 22jährigen Pkw-Fahrer übersah. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während am Fahrzeug des Unfallverursachers kein erkennbarer Schaden zu verzeichnen ist, war am Fahrzeug des Geschädigten die Stoßstange derart beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand.

