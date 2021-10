Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 05.10.2021 gegen 12:40 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford die B 87 aus Mellingen kommend in Richtung Umpferstedt. An der Kreuzung B 7 / B 87 beabsichtigte sie in Richtung Weimar abzubiegen. Hierbei kam sie aufgrund der Witterungsbedingungen ins Rutschen und kollidiere in der Folge mit dem Mast der Lichtsignalanlage. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Ampelanlage beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell