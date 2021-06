Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis - Unfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden - Pressemitteilung Nr. 2

Leimen (ots)

Gegen 17:50 Uhr kam es auf der K 4156 zwischen der Einmündung "Am Rondell" und der L 598 zu einem Verkehrsunfall. Die 77-Jährige Fahrerin eines Porsche Macan, die die Straße "das Rondell" in Richtung der K 4156 befuhr, missachtete die Vorfahrt des 72-Jährigen Fahrers eines Skoda Fabia, der die K 4156 von links kommend in Richtung Sandhausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die Freiwillige Feuerwehr Leimen, die mit 20 Mann vor Ort war, geborgen werden musste. Die Dame wurde schwer verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung stationär in einem Heidelberger Krankenhaus aufgenommen werden. Der Unfallgegegner trug beim Aufprall ebenfalls Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 80.000 Euro. Die K 4156 war bis 20.10 Uhr voll gesperrt.

