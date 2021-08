Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Beim Vorbeiziehen gegen Motorroller gestoßen

Reken (ots)

Die Fahrerin eines Motorrollers und ihre Sozia haben am Sonntag in Groß Reken bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Dazu war es gegen 17.30 Uhr auf der Dorstener Straße gekommen: Ein 62-Jähriger war dort mit seinem Wagen in Richtung Bahnhof Reken unterwegs. Als vor ihm ein 54-Jähriger links abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhielt, wollte der Essener rechts auf dem Standstreifen am stehenden Auto vorbeiziehen. Dabei kollidierte er mit dem Motorroller: Dessen 29-jährige Fahrerin aus Dorsten war auf dem Seitenstreifen in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Sie kam ebenso wie ihre 38-jährige Mitfahrerin aus Rahden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

