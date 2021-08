Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Auf Ölspur weggerutscht

Reken (ots)

Gestürzt ist eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Reken mit ihrem Zweirad. Die 53-Jährige wollte gegen 13.50 Uhr von der Poststraße nach links in die Landsbergstraße einbiegen. Dabei rutschte die Velenerin auf einer Ölspur weg: Kurz zuvor war dort an einem Traktor ein Hydraulikschlauch geplatzt. Der Fahrer hatte die Feuerwehr verständigt, als er den Schaden bemerkte. Diese beseitigte die Ölspur. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

