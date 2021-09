Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 269 vom 26.09.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg-Beeck, Einbruch in Wohnung

In der Zeit vom 24.09.2021, 00:00 Uhr bis 25.09.2021, 18:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Ring ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet, Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Selfkant-Tüddern, Einbruch in Tankstelle

Zwischen dem 25.09.2021, 22:00 Uhr und dem 26.09.2021, 02:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Sittarder Straße ein. Nach dem Eindringen ins Objekt wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, die Ermittlungen dauern an.

Übach-Palenberg, Diebstahl auf Friedhof

Im Tatzeitraum 24.09.2021, 18:00 Uhr und 25.09.2021, 10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof auf der Friedensstraße eine Grableuchte und einen Messingvase.

