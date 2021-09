Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Quad entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Donnerstag (23. September) parkte ein Mann sein Quad gegen 20 Uhr am Kapbuschsee auf dem dortigen Motorradparkplatz. Als er gegen 21.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein orangefarbenes Quad der Marke Jinling, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren, von unbekannten Personen entwendet wurde.

