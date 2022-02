Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tiefstehende Sonne

Auffahrunfall

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls in Gronau. Die Sonne habe ihn geblendet, sodass er einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Wagen einer 40 Jahre alten Nordhornerin zu spät gesehen habe, gab ein 43 Jahre alter Ahauser an. Es kam zur Kollision der Autos, infolgedessen das Fahrzeug der Nordhornerin auf das einer 61-jährigen Gronauerin geschoben wurde. Die Leichtverletzten wollten gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Gildehauser Straße in Gronau. Die Beteiligten waren in Richtung Innenstadt unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell