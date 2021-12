Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden (ots)

E-Scooter geklaut

Am 24.12.2021 entwendete ein unbekannter Täter zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr den E-Scooter eines 21-jährigen Mendeners in der Straße Grüner Weg. Der Geschädigte hatte den Roller der Marke Prophete dort im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt und für kurze Zeit unbeobachtet gelassen. Am Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen 546RWR angebracht.

Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters bitte an die Polizei Menden unter 02373-9099-0.(becks)

Falscher Impfausweis

Ein 41-jähriger Mendener hat am Donnerstag in einer Mendener Apotheke einen gefälschten Impfausweis vorgelegt, um an den QR-Code für die Smartphone-App zu kommen. Die Apotheke prüfte den Ausweis und entdeckte gleich mehrere Fälschungshinweise. Statt der begehrten Bestätigung bekam der Mann eine Anzeige wegen der Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Der Polizei erklärte er, dass er beim nächsten Versuch darauf achten werde, einen besser gefälschten Ausweis vorzulegen. (cris)

