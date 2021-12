Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Bahnhof

Balve (ots)

Am 23.12.2021, gegen 20:50 Uhr, wurden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren am Bahnhof von einem 52-jährigen Mann aus Balve angesprochen. Der betrunkene Mann verwickelte die Jungen in ein Streitgespräch, schubste einen der beiden und trat gegen dessen Fuß. Die Jugendlichen rannten weg und informierten ihre Eltern sowie die Polizei. Der Balver konnte noch an der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Er erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. (becks)

