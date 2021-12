Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Stadtvilla

Plettenberg (ots)

Am 24.12.2021, gegen 09:00 Uhr, geriet der Holzfußboden eines leerstehenden Hauses in der Reichstraße in Brand. Die Feuerwehr erschien mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löschte den Schwelbrand. Hier hatten unbekannte Täter augenscheinlich Müll und Unrat entzündet und das Gebäude anschließend verlassen. Ein Zeuge hatte zuvor zwei Jugendliche beobachtet, die sich über eine Leiter Zugang zum Gebäude verschafft hatten. Durch die Beamten konnten im Nahbereich zwei Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren angetroffen werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss jedoch noch ermittelt werden. Die Kinder wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Am 25.12.2021, zwischen 17:00 Uhr und 23:15 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Straße Auf dem Loh auf und gelangte in die Wohnräume. Hier durchsuchte er diverse Räume und entwendete Schmuck sowie persönliche Dokumente. Anschließen verließ er die Wohnung unbemerkt.

Hinweise an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0.(becks)

