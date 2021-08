Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tischlerstraße

30.05.2021, 09.50 Uhr

Die Polizei sucht Hinweise zu einem unbekannten Straftäter. Der Unbekannte ist am Sonntag, den 30. Mai 2021 um 09.50 Uhr in die Geschäftsräume eines Dienstleistungsunternehmens in der Tischlerstraße eingebrochen. Hierbei entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld. Eine Videokamera hat die Beschuldigten bei der Tatbegehung aufgezeichnet und das Amtsgericht Braunschweig hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Der Täter ist männlich und von südländischer oder nordafrikanischer Herkunft. Er hat schwarze kurze Haare und hat eine schlanke Statur. Während der Tat trug er ein dunkelblaues Calvin Klein Cap, eine schwarze Kapuzenjacke und einen auffälligen karierten Rucksack.

Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

