Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Stolpersteinen in 18528 Bergen

Bergen (ots)

Am 22.02.2021 gegen 16:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass am Markt 19 in 18528 Bergen durch unbekannte Täter zwei Gedenksteine (Stolpersteine) für Opfer des Nationalsozialismus beschädigt wurden. Die Täter kippten braune Farbe über die Steine und verschmutzen diese dadurch. Am 21.02.2021 gegen 13:00 Uhr waren die Steine noch im ordnungsgemäßen Zustand. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55822224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

