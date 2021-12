Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Brennende Türklingel

Am 26.12.2021, gegen 23:22 Uhr, zündelte ein unbekannter Täter auf einem Schulgelände in Othlinghausen. An der dortigen Grundschule entzündete er zwei Türklingeln sowie diversen herumliegenden Unrat und entfernte sich anschließend unbemerkt. Die Feuerwehr erschien vor Ort. Es entstand Sachschaden an der Klingelanlage sowie im Bereich der dortigen Außenfassade.

Streit um Parkplatz

Ein 53-jähriger Mann aus Attendorn wurde an Heiligabend um 11:55 Uhr von einem unbekannten Täter geschlagen. Zuvor war es an der Örtlichkeit in der Weberstraße zu einem Streit um einen Parkplatz gekommen. Der Unbekannte schlug im Verlauf des Streites unvermittelt zu. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige, verletzt wurde er nicht.

Pkw beschädigt

An der Werdohler Straße wurden im Zeitraum vom 23.12.2021 bis 25.12.2021 zwei geparkte Pkw beschädigt. In einem Fall wurde der Außenspiegel eines VW T-Roc abgerissen und zu Boden geworfen. In einem anderen Fall wurden aus allen vier Reifen eines geparkten Pkw Space Star die Luft abgelassen. Der oder die Täter entfernten sich unbemerkt von der Örtlichkeit.

Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0(becks)

