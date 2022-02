Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Drogen im Wagen und im Blut

Heek (ots)

Nicht nur unter dem Sitz eines Autos fanden Polizisten am Mittwoch Drogen, auch ein Drogentest schlug bei dem Fahrzeugführer auf den Cannabiswirkstoff THC an. Polizisten hatten am Mittwochabend den 25 Jahre alten Fahrer und dessen Begleiter auf der Nienborger Straße in Heek angehalten. Sie hätten keine Drogen dabei, gaben die Männer an. Die Behauptung stand nun aber gar nicht im Einklang mit dem starken Marihuanageruch, der den Beamten aus dem Fahrzeuginneren in die Nase stieg. Der Grund dafür war schnell gefunden. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Konsum von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Verfahren eingeleitet. Die geringe Menge Drogen stellten die Beamten sicher.

