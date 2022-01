POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.01.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Ladendieb gestellt

Als ein 37-jähriger Mann aus Delmenhorst am 26.01.2022 gegen 17:30 Uhr den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes an der Fritz-Reuter-Straße passieren wollte, schlug der Alarm der Diebstahlssicherung an. Von der Kassiererin darauf angesprochen, behauptete der Mann, das seine Schuhe die Ursache seien. Als er gebeten wurde, zwecks einer Überprüfung vor Ort zu bleiben, entschloss er sich, dieser Aufforderung nicht nachzukommen und fluchtartig den Laden zu verlassen. Auf der Flucht, bei welcher er sofort von zwei Angestellten des Marktes verfolgt wurde, versuchte er noch, dass entwendete Gut, in einem beinahe dreistelligen Wert, in einem Blumenkübel zu verstecken. Der Mann aus Delmenhorst konnte von den Mitarbeitern des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizei Emden hat den Sachverhalt aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Amtsbekannter Ladendieb wiederholt aktiv Am 26.01.2022 erkannte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Leer einen polizeilich bekannten 39-jährigen Mann aus Leer, der um 12:15 Uhr einen Aktionsmarkt an der Georgstraße verließ. Mit sich führte der Mann, der bereits mehrfach wegen Ladendiebstahl in Erscheinung getreten ist, eine große Filztasche. Als der Mann sich zurück zu seinem Fahrrad begab, führten die Einsatzkräfte eine Kontrolle durch, wobei sich herausstellte, dass der Mann nicht nur die mitgeführte Tasche, sondern auch die darin befindlichen 30 Getränkedosen soeben aus dem Geschäft entwendet hatte. Er muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Diebstahl aus Firmenwagen

Am 26.01.2022 kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Rucksacks aus einem Firmenwagen, welcher zwecks handwerklicher Arbeiten an einem Grundstück an der Straße Tholenswehr abgestellt worden war. Unbekannte Täter nutzten die beruflichen Tätigkeiten des geschädigten 18-jährigen Großefehntjers aus und gelangten so an seine persönlichen Wertsachen in Form eines dreistelligen Bargeldbetrages und weiterer persönlicher Unterlagen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich mit der Emder Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn/ Inspektionsbereich - Angebliche Microsoft-Mitarbeiter Durchgehend kommt es nach wie vor zu betrügerischen Anrufen durch Personen, die sich als angebliche Mitarbeiter der Fa. Microsoft ausgeben. So kam es am 26.01.2022 zu einem Vorfall in Rhauderfehn, bei welchem Betrüger versuchten, den Zugriff auf den Computer einer 20-jährigen Frau aus Rhauderfehn zu erlangen. In diesem Fall gelang den Täter der erste Zugriff, aber ein weiterer Schaden konnte seitens der Betroffenen abgewendet werden. Die Tat gestaltet sich, indem die Betrüger behaupten, dass sich auf dem Computer der Betroffenen eine Schadenssoftware befinden würde, welche es dringend zu beheben gälte. Dazu geben die Betrüger am Telefon Arbeitsschritte vor, welche durch die Betroffenen ausgeführt werden sollen. Auch drohen die Anrufer damit, das verwendete Windows Programm zu löschen, wenn man nicht umgehend den Anweisungen Folge leistet. Die Befolgung der Anweisungen führt jedoch dazu, dass die Betroffenen dem Betrüger einen Fernzugriff installieren, mit dem dieser komplett auf den heimischen PC zugreifen kann. Dort werden dann zum einen persönliche Daten herausgezogen. Zudem fordern die Täter einen Geldbetrag in Form von Guthabenkarten, um den Computer angeblich wieder in Ordnung zu bringen. Die Polizei warnt vor dieser Art des Betruges. Microsoft ruft nicht an. Die Polizei weist dringend daraufhin, dass niemals nach Aufforderung von fremden Personen Arbeitsschritte am eigenen Computer durchgeführt werden dürfen. Es wird dringend angeraten das Telefonat sofort zu beenden. Sollten bereits die geforderten Arbeitsschritte des Betrügers eingegeben worden sein, wird folgendes Vorgehen empfohlen: Der Computer muss umgehend vom Internet getrennt werden. Fremde Programme, die für den Zugriff und das Ausspionieren installiert wurden, müssen sofort entfernt werden. Es müssen umgehend alle Passwörter und Zugangsdaten geändert werden, vor allem die Zugänge zu E-Mails, Online-Banking und Online-Shops. Weitere Informationen zu dem Thema gibt es auf: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/warnung-abzocke-durch-angebliche-microsoftmitarbeiter-24641 und auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

