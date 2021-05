Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Bad Driburg - Neuenheerse (ots)

Am Samstag, 29.05.21 gegen 18.05 h beobachtete ein 36jähriger Zeuge in Neuenheerse in der Straße 'In den Klappen' einen weißen Kastenwagen eines Schrotthändlers. Dieser habe vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Stromkasten beschädigt. Der weiße Kastenwagen habe sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne die Schadensregulierung einzuleiten. Bei dem amtlichen Kennzeichen habe es sich um ein ausländisches Kennzeichen gehandelt. Dieses habe mit dem Buchstaben P begonnen. Es seien dann mehrere Zahlen gefolgt. Welche genau, habe er nicht erkennen können. An dem Stromkasten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Höxter unter Tel.: 05271-9620. / Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell