Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffinden von Betäubungsmitteln bei Fahrzeugkontrolle

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, 28.05.2021 gegen 22.40 h wurde in Bad Driburg gegenüber der Brakeler Straße ein Fahrzeug mit drei Personen kontrolliert. Die 23jährige Fahrzeugführerin befand sich in einem fahrtüchtigen Zustand, wohingegen die beiden 21 und 23jährigen Mitfahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei der Durchsuchung des 23jährigen Mitfahrers wurde dann ein Tütchen mit Marihuana in der Jacke gefunden und sichergestellt. Daraufhin wurde der 21jährige ebenfalls durchsucht und auch bei ihm konnte ein Behältnis mit Marihuana sichergestellt werden. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, die sichergestellten Drogen asserviert. /Wo.

