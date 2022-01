POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.01.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.01.2022

++Diebstahl von Elektrowerkzeug++Verkehrsunfallflucht++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Leer - Diebstahl von Elektrowerkzeug

Während zwei Mitarbeiter einer Handwerkerfirma am 25.01.2022 ihren Tätigkeiten an einem Haushalt an der Bremer Straße nachgingen, wurden sie bestohlen. Das Firmenfahrzeug war auf einer Hauszufahrt abgestellt, als gegen 09:15 Uhr eine männliche Person in das geöffnete Fahrzeug griff und eine Akku-Flex in blau von dem Hersteller Makita entwendete. Durch einen der betroffenen Handwerker konnte die tatverdächtige Person noch gesehen werden, als die mit einem Fahrrad die Flucht ergriff. Es soll sich dabei um eine männliche Person von dunklem Hauttyp handeln, der ca. 190cm groß sein soll. Die Person trug eine weiße Jacke eine schwarze Hose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 26.01.2022 kam es gegen 03:20 Uhr im Bereich Oldersum auf der Emder Straße (L2) zu einem Unfall, dessen männlicher Verursacher sich von der unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Mann war mit seinem Pkw in Richtung Emden unterwegs, als er kurz vor der Einfahrt zur Schleuse Oldersum mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet er in den Seitenstreifen, wühlte diesen auf und schrammte über eine Steck von 10 Metern an der dortigen Schutzplanke entlang. Ein im Nahbereich aufhältiger Zeuge bemerkte den Unfall und bot dem Verunfallten vor Ort Hilfe an. Als der Zeuge sich kurz entfernte, um Hilfe anzufordern, verließ der Mann unerkannt die Unfallstelle, ohne dass die erforderlichen Feststellungen zu Hergang und Person erfolgen konnten. Bei dem Fahrer hat soll es sich um einen ca. 25-30-jährigen Mann mit kurzen, dunklen Haaren gehandelt haben. Er trug eine blaue Jeans und einen Pullover. Aufgrund der bisherigen Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Pkw um einen dunklen VW Polo V6R gehandelt hat, der nach dem Unfall eine erhebliche Beschädigung im linken Frontbereich aufweisen muss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu kontaktieren.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.01.2022 um 01:30 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Emden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Fahrzeug mit Emder-Städtekennung überprüft. Der Fahrzeugführer, der im Kreis Leipzig wohnhaft ist, legte den Polizeibeamten einen tschechischen Führerschein vor. Bereits auf den ersten Blick waren bei dem Dokument Fälschungsmerkmale ersichtlich, die durch eine nachfolgende fachliche Dokumentenprüfung bestätigt wurden. Daraufhin wurde gegen den 41-jährigen Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

