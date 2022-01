Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl einer Geldbörse++Sprengung eines Geldausgabeautomaten++Versuchter Ladendiebstahl++Diebstahl eines Dieseltanks++Diebstahl aus Handtasche++Betrugsanrufe zum Nachteil älterer Menschen++

Leer - Diebstahl einer Geldbörse

Nachdem eine 88-jährige Frau aus Leer bereits am 11.01.2022 bestohlen worden war, kam sie nun dem Rat ihrer Hausbank nach und erstattete Anzeige nach einem Taschendiebstahl. Sie berichtete dabei, dass sie an dem Tag gegen 17:00 Uhr, vom Einkaufen kommend, die Hindenburgstraße entlangging und ihren Rollator mit sich führte. Dort wurde sie von einer männlichen Person angesprochen, die wie folgt beschrieben wird: dunklerer Typ, ca. 20 Jahre alt, dunkles Haar und auch dunkle Kleidung. Er habe sie gefragt, wo es eine Apotheke gäbe. Während die Geschädigte den Weg zu erklären versuchte, kam eine junge, ca. 20-jährige Frau hinzu, die sich ebenfalls direkt neben die Geschädigte stellte. Dann gab die junge Frau vor, dass sie sich mit ihrem weißen Schal in dem Rollator der Geschädigten verfangen hätte. Nachdem die Geschädigte noch anbot, den Weg zur Apotheke zu zeigen, verschwanden der Mann und die Frau und entfernten sich in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte die 88-jährige Frau zu Hause fest, dass ihr Portemonnaie, welches sie nach dem Einkaufen ihres Wissens in die Jackentasche gesteckt hatte, nicht mehr aufzufinden war. Eine Rücksprache mit dem Lebensmittelmarkt, in welchem sie regelmäßig einkauft, ergab, dass sie das Portemonnaie tatsächlich eingesteckt hatte. Durch den Leiter des Geschäftes wurde eine umgehende Sperrung der abhandengekommenen EC-Karte veranlasst. Trotzdem kam es durch die unbekannten Täter zu einer Verwertungstat mit dem unbaren Zahlungsmittel, so dass der Frau ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise an die Polizeiwache in Leer zu geben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Personen, die direkt nach dem Einkaufen von fremden Menschen angesprochen werden, besonders aufmerksam sein sollten. Wenn in die Situation eine zweite fremde Person hinzutritt, muss besonders auf mitgeführte Wertsachen aufgepasst werden. Es sollte bei dieser Form der Ansprache immer Abstand zu fremden Personen gehalten werden. Das darf auch verbal eingefordert werden. Unabhängig von diesem Fall wird nochmal gebeten, darauf zu achten, dass unbare Zahlungsmittel niemals zusammen mit der zugehörigen PIN aufbewahrt werden. Sobald festgestellt wird, dass ein Diebstahl stattgefunden hat, wird empfohlen sofort die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Bankkarten sollten umgehend gesperrt werden. Dies kann über einen Anruf bei der eigenen Hausbank erfolgen oder über den Zentralen Sperr-Notruf Inland kostenfrei unter 116 116. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.sperr-notruf.de . Die Nummer 116 116 gehört übrigens, wie auch die bekannten Notrufe, zu den Rufnummern, von denen aus nicht angerufen werden kann

Holtland- Sprengung eines Geldausgabeautomaten Am 24.01.2022 kam es gegen 03:00 Uhr zu der Sprengung eines Geldautomaten an einem Geldinstitut an der Süderstraße. Nach bisherigen Ermittlungen und Befragungen von Zeugen kann gesagt werden, dass die Polizei Leer insgesamt von dem Wirken drei verdächtiger Personen ausgeht, von denen sich zwei Personen mit dunklen Reisetaschen zwecks direkter Tatausführung im betroffenen Gebäude aufgehalten haben. Diese Personen führten eine Explosion herbei, welche zur Zerstörung des Geldautomaten und der Zugriffsmöglichkeit auf gelagertes Bargeld führte. Der genaue Hergang, sowie die Beschaffenheit der verwendeten explosiven Stoffe, ist derzeit noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Bei dem genutzten Fluchtfahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen dunklen Pkw Audi gehandelt haben. Nach der Tat, bei welcher nach erstem Stand eine fünfstellige Geldsumme erbeutet wurde, flüchteten die unbekannten Täter zunächst über die A 28 weiter über die A31 durch den Emstunnel in Fahrtrichtung Oberhausen. Nach dem Emstunnel verliert sich die Spur der Täter. An dem tatbetroffenen Gebäude entstand durch die herbeigeführte Explosion hoher Sachschaden, welcher aber erst nach Betrachtung durch einen Gutachter beziffert werden kann. Da das Gebäude nicht bewohnt ist, kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei hat eine intensive Tatortaufnahme durchgeführt und umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Diese dauern bis auf Weiteres an.

Leer - Diebstahl eines Dieseltanks

In der Zeit vom 18.01.2022, 08:00 Uhr bis zum 24.01.2022, 13:20 Uhr kam es von einem Gelände im Gewerbegebiet am Nüttermoorer Sieltief zu dem Diebstahl eines Dieseltanks. Der Tank, der grundsätzlich für eine Dieselmenge von 900 Litern ausgelegt ist, war zum Diebstahlszeitpunkt noch mit 150 Litern Dieselkraftstoff befüllt. Zur Tatausführung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem Belade-oder Transportfahrzeug gearbeitet worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Hergang der Tat oder zum Verbleib des mit einem Firmenlogo beschrifteten Tanks geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Leer- Versuchter Ladendiebstahl

Nach dem ein amtsbekannter 25-jähriger Mann mit Wohnsitz in Leer in einem Schuhfachgeschäft in der Mühlenstraße bereits Vorbereitungshandlungen für einen Ladendiebstahl getroffen hatte, wurde er ertappt. Eine Mitarbeiterin bemerkte am 24.01.2022 gegen 16:15 Uhr, dass der Mann bereits aus einem Karton ein paar Sportschuhe entnommen und die Diebstahlsicherungen mit Aluminiumfolie verdeckt hatte. Auf Ansprache legte der Mann die Schuhe zurück und verließ das Geschäft. Er flüchtete mit einem Fahrrad. Eingesetzte Polizeikräfte konnten den amtsbekannten Mann aufgrund der Beschreibung zeitnah antreffen. Nachdem er belehrt wurde, gab er die Tat zu. Nun muss er sich erneut in einem Strafverfahren verantworten.

Hesel - Diebstahl aus Handtasche

Am 24.01.2022 wurde bei der Polizei in Hesel ein Diebstahl aus einer Damenhandtasche angezeigt. Die 62-jährige Geschädigte berichtete, dass sie am 21.01.2022 gegen 10:00 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Im Brink2 einkaufen war. Ihre Handtasche hatte sie verschlossen im Einkaufswagen abgestellt. Als sie dann ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass diese geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war. Die Polizei Hesel bittet Zeugen der Tat, sich bei der Dienststelle zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es ungünstig ist, Handtaschen, oder auch Einkaufsbeutel, in denen sich eine Geldbörse befindet, im Einkaufswagen liegen zu lassen.

Inspektionsbereich PI Leer/Emden - Betrugsanrufe zum Nachteil älterer Menschen Nach wie vor kommt es im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden zu Betrugsanrufen, die gezielt auf ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen einwirken sollen. Nach den bereits thematisch aufbereiteten Schockanrufen, bei welchen die Geschädigten nach einem vorgetäuschten Unfall eines nahestehenden Verwandten hohe Kautionssummen zahlen sollten, kam es auch wieder zu sogenannten Enkeltrickanrufen. Auch Anrufe, die von "Falschen Polizeibeamten" stammten, wurden im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden weiter verzeichnet. Daher bittet die Polizei nach wie vor um Aufmerksamkeit und auch darum, das Gespräch mit älteren Familienangehörigen und Bekannten zu suchen und über diese Betrugsarten aufzuklären. Weitere Informationen zum Thema Betrugsanrufe erhalten Interessierte auf der Internetseite: www.polizei-beratung.de. Auch besteht die Möglichkeit eine Informationsbroschüre bei der Polizei anzufordern, entweder unter praevention@pi-ler.polizei.niedersachsen.de oder bei der jeweiligen polizeilichen Beratungsstelle.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell